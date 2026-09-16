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Кели Озбърн сподели емоционалните последни думи на баща си Ози Озбърн към нея дни преди смъртта му

Кели Озбърн сподели емоционалните последни думи на баща си Ози Озбърн към нея дни преди смъртта му

16 Септември, 2026 17:31 469 5

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Ози е заявил на дъщеря си колко много я обича за всичко, което е

Кели Озбърн сподели емоционалните последни думи на баща си Ози Озбърн към нея дни преди смъртта му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската телевизионна личност Кели Озбърн разкри един от последните си разговори със своя баща, рок легендата Ози Озбърн, проведен само три дни преди смъртта му през юли 2025 г.

41-годишната Кели Озбърн разказа в подкаста „We Need to Talk“ на Пол С. Брънсън, че баща ѝ я повикал за личен разговор и ѝ казал думи, чието значение тя осъзнала напълно едва след смъртта му.

„Той ме накара да седна. Това беше около три дни преди да почине“, разказа Кели Озбърн. По думите ѝ Ози Озбърн ѝ казал: „Искам да знаеш нещо. Каквото и да се случи в този живот, можеш да живееш до края му със знанието, че на тази планета е имало един мъж, който истински те е обичал. Който те е обичал заради всичко, което си. И този мъж съм аз.“ Кели започнала да плаче и помолила баща си да не говори по този начин.

„Знаеш, че няма да бъда тук завинаги. Знам, че ти е трудно с хората и ти е трудно да вярваш, че си обичана. Но аз те обичам повече от всеки друг“, спомня си тя думите на музиканта. „Три дни по-късно него вече го нямаше“, добави Кели Озбърн.

Фронтменът на Black Sabbath Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст в дома си в Бъкингамшър, Англия. В последните му мигове до него са били съпругата му Шарън Озбърн, с която беше женен 43 години, и трите им деца Ейми, Кели и Джак Озбърн.

Само седмици преди смъртта си Ози Озбърн се качи на сцена за последен път и се събра отново с оригиналните си колеги от Black Sabbath. Прощалният концерт се проведе на 5 юли 2025 г. в Бирмингам, родния град на легендарната хеви метъл група.

Според Кели Озбърн именно възможността да се сбогува с публиката е била едно от най-големите желания на баща ѝ.

„Майка ми му позволи да си отиде по-щастлив, отколкото някога съм го виждала. Всичко, което той искаше, преди да напусне този свят, беше още един последен концерт“, разказа тя.

Кели подчерта ролята на майка си Шарън Озбърн в организирането на последната поява на музиканта.

„Той искаше да покаже на феновете колко е благодарен за живота, който са му позволили да има, колко много ги обича и да се сбогува. Майка ми работи изключително усилено, за да се случи това. Беше един от най-невероятните моменти в музикалната история“, каза Кели Озбърн.

Здравословното състояние на Ози Озбърн се влошаваше през последните години от живота му. През януари 2020 г. британският рок музикант публично разкри, че е диагностициран с болестта на Паркинсон.

Освен с неврологичното заболяване той имаше продължителни проблеми с гръбначния стълб и врата, свързани с тежката катастрофа с ATV през 2003 г. Последваха няколко операции и дълги периоди на възстановяване, които значително ограничиха възможностите му да излиза на сцена.

Кели Озбърн говори открито и за собственото си състояние след загубата на баща си. През последните месеци тя беше обект на коментари заради значителното отслабване, докато преживяваше траура.

„Не бях добре. Как можеш да се справиш с нещо толкова жестоко, когато самият ти си толкова зле? Вече съм много по-добре. Получавам цялата помощ, от която се нуждая, и съм благодарна за подкрепата, която имам в живота си“, заяви Кели Озбърн.


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  • 1 сюндюк

    0 2 Отговор
    При капитализма всеки наркоман с пари е звезда..!

    Коментиран от #3

    17:40 16.09.2026

  • 2 Елизабет Цветанова отпадъка

    0 0 Отговор
    Няма ли някой негър на линия днес да ни отпука с анита от почивка за 10 евро 🍾🤭🥳

    17:46 16.09.2026

  • 3 Диона нурофена

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "сюндюк":

    Не, не е.

    17:53 16.09.2026

  • 4 каквото и да е казал

    0 0 Отговор
    дали е важно за някого да го знае , изключено

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  • 5 вероятно е казал

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    че дрогата му е дошла в повече

    18:19 16.09.2026