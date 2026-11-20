В Бразилия 20 ноември е Денят на националния Зумби и на чернокожото съзнание – дата, която почита лидера на Киломбо дос Палмарес и превръща историята на съпротивата срещу робството в част от националната памет. От 2023 г. денят е и официален национален празник.

Зумби дос Палмарес е свързан с един от най-значимите центрове на съпротива срещу робския ред в колониална Бразилия. Киломбо дос Палмарес се е намирал в района на Сера да Баригa, в днешния щат Алагоас, и е обединявал общности от избягали роби, техни потомци и други хора, търсещи независим живот извън контрола на колониалната власт. Министерството на правата на човека и гражданството определя Палмарес и Зумби като символи на съпротивата срещу робството.

Кой е Зумби дос Палмарес

Зумби е роден около 1655 г. в Алагоас. Според Fundação Cultural Palmares като дете е пленен, покръстен с името Франсиско и отгледан от свещеник. Около 15-годишна възраст се връща в Палмарес, където по-късно поема важна роля в отбраната на селищата и отказва споразумения, които не гарантират свободата на хората в киломбите.

Зумби умира на 20 ноември 1695 г. след години на военен натиск срещу Палмарес. Историческите сведения за живота му са непълни и част от по-късните разкази са повлияни от политическата и културната употреба на образа му. В бразилската обществена памет обаче той остава символ на свободата, правото на земя и съпротивата срещу робството.

Как 20 ноември става национална дата

Изборът на датата е свързан със смъртта на Зумби, но и с желанието историята на чернокожите в Бразилия да не бъде представяна единствено през 13 май 1888 г. – деня, в който е подписан законът за премахване на робството. За активистите 20 ноември поставя в центъра съпротивата и ролята на самите поробени хора.

Първото известно честване на датата се провежда в Порто Алегре през 1971 г. по инициатива на групата „Палмарес“. През 1978 г. Движението на чернокожите обединени разширява значението ѝ и я превръща в национален ден за политическа мобилизация и борба с расизма. През 2011 г. датата е установена със закон като Ден на националния Зумби и на чернокожото съзнание.

Със Закон № 14.759 от 21 декември 2023 г. 20 ноември става национален празник. Така от 2024 г. той се отбелязва като официален неработен ден в цяла Бразилия, а не само в отделни щати и общини.

Памет, култура и съвременни инициативи

През 2026 г. програмата около Деня на Зумби включва културни събития, инициативи за съхраняване на паметта и мерки за подкрепа на чернокожи творци и общности. Един от акцентите е Сера да Баригa, където се провеждат прояви, посветени на историята на Палмарес и на културата на киломбите.

Министерството на културата посочва, че политиките за културно финансиране включват квоти за чернокожи кандидати, а през ноември е организирана кампанията „Чернокожата култура живее“. „Чернокожата култура е едно от основните богатства на Бразилия“, заявява министърът на културата Маргарет Менезес. Тя свързва празника с постигнатото чрез утвърдителните политики и с необходимостта от признаване на африканското наследство.

Затова 20 ноември не е само възпоменателен ден. В Бразилия той събира на едно място историята на робството, паметта за съпротивата и днешните спорове за равенство, културно представителство и расизъм.

Източници: agenciabrasil.ebc.com.br