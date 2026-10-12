Христос Спасителят е открит в Рио на 12 октомври 1931 г

В дъждовния 12 октомври 1931 г. Рио де Жанейро посреща своя нов символ. На върха на Корковадо официално е открита статуята Христос Спасителят – фигура с разперени ръце, обърнати към града и залива Гуанабара.

Церемонията се провежда на планината, издигаща се на около 710 метра надморска височина. На нея присъстват президентът Жетулиу Варгас, управителят на Федералния окръг Педру Ернесту, кардинал Себастиау Леме и представители на политическия и религиозния живот на Бразилия.

Девет години работа върху Корковадо

Идеята за голям християнски монумент над Рио се появява още през XIX век, но проектът получава реален тласък през 1920-те години. Основният камък е положен през 1922 г., а строителните работи продължават до откриването през 1931 г.

Проектът е ръководен от бразилския инженер Ейтор да Силва Коща. Фигурата е създадена от френския скулптор Пол Ландовски, а лицето е изработено от румънския художник Георге Леонида. Френският инженер Албер Како участва в изчисленията на конструкцията.

Самата статуя е висока 30 метра, а осемметровият пиедестал увеличава общата височина до 38 метра. Размахът на ръцете достига около 28 метра, а теглото на монумента е приблизително 1145 тона. Конструкцията е от стоманобетон и е покрита с малки плочи от сапунен камък – материал, избран заради устойчивостта му на атмосферните условия.

Осветлението трябвало да бъде включено от Италия

Един от най-амбициозните елементи на церемонията е планираното дистанционно включване на прожекторите. Италианският изобретател Гулиелмо Маркони трябва да подаде сигнал от Италия, който да освети статуята в Рио.

Заради лошото време сигналът не работи по план. Според архивите, съхранявани от Brasiliana Fotográfica, осветлението в крайна сметка е включено на място от инженерния екип.

В телеграма до Маркони журналистът Асис Шатобриан пише:

„В мига, когато осветявате паметника на Исус Христос, бразилските католици ви приветстват.“

Откриването е едновременно религиозен ритуал и национално събитие. Монументът е издигнат в период, когато католическата общност в Бразилия настоява за по-видимо присъствие на християнството в обществения живот.

От символ на Рио до световна забележителност

След откриването Христос Спасителят постепенно се превръща в най-разпознаваемия образ на Рио де Жанейро. Статуята е включена в пейзажа на града, в туристическите маршрути и в представата за самата Бразилия.

През 2007 г. тя е избрана за едно от Новите седем чудеса на света. Днес монументът остава едновременно религиозно средище, исторически паметник и място, от което посетителите виждат голяма част от Рио – от планините и тропическата гора до плажовете и залива.

Източници: aleteia.org, smithsonianmag.com