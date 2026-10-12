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Христос Спасителят е открит в Рио на 12 октомври 1931 г

Христос Спасителят е открит в Рио на 12 октомври 1931 г

12 Октомври, 2026 15:25 635 5

  • христос спасителят-
  • рио де жанейро-
  • корковадо-
  • бразилия-
  • история

Монументът на Корковадо е изграден за девет години и се превръща в символ на Рио де Жанейро и Бразилия

Христос Спасителят е открит в Рио на 12 октомври 1931 г - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В дъждовния 12 октомври 1931 г. Рио де Жанейро посреща своя нов символ. На върха на Корковадо официално е открита статуята Христос Спасителят – фигура с разперени ръце, обърнати към града и залива Гуанабара.

Церемонията се провежда на планината, издигаща се на около 710 метра надморска височина. На нея присъстват президентът Жетулиу Варгас, управителят на Федералния окръг Педру Ернесту, кардинал Себастиау Леме и представители на политическия и религиозния живот на Бразилия.

Девет години работа върху Корковадо

Идеята за голям християнски монумент над Рио се появява още през XIX век, но проектът получава реален тласък през 1920-те години. Основният камък е положен през 1922 г., а строителните работи продължават до откриването през 1931 г.

Проектът е ръководен от бразилския инженер Ейтор да Силва Коща. Фигурата е създадена от френския скулптор Пол Ландовски, а лицето е изработено от румънския художник Георге Леонида. Френският инженер Албер Како участва в изчисленията на конструкцията.

Самата статуя е висока 30 метра, а осемметровият пиедестал увеличава общата височина до 38 метра. Размахът на ръцете достига около 28 метра, а теглото на монумента е приблизително 1145 тона. Конструкцията е от стоманобетон и е покрита с малки плочи от сапунен камък – материал, избран заради устойчивостта му на атмосферните условия.

Осветлението трябвало да бъде включено от Италия

Един от най-амбициозните елементи на церемонията е планираното дистанционно включване на прожекторите. Италианският изобретател Гулиелмо Маркони трябва да подаде сигнал от Италия, който да освети статуята в Рио.

Заради лошото време сигналът не работи по план. Според архивите, съхранявани от Brasiliana Fotográfica, осветлението в крайна сметка е включено на място от инженерния екип.

В телеграма до Маркони журналистът Асис Шатобриан пише:

„В мига, когато осветявате паметника на Исус Христос, бразилските католици ви приветстват.“

Откриването е едновременно религиозен ритуал и национално събитие. Монументът е издигнат в период, когато католическата общност в Бразилия настоява за по-видимо присъствие на християнството в обществения живот.

От символ на Рио до световна забележителност

След откриването Христос Спасителят постепенно се превръща в най-разпознаваемия образ на Рио де Жанейро. Статуята е включена в пейзажа на града, в туристическите маршрути и в представата за самата Бразилия.

През 2007 г. тя е избрана за едно от Новите седем чудеса на света. Днес монументът остава едновременно религиозно средище, исторически паметник и място, от което посетителите виждат голяма част от Рио – от планините и тропическата гора до плажовете и залива.

Източници: aleteia.org, smithsonianmag.com


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калия Неонова

    6 0 Отговор
    Да бъде слава на нашият господ Исус Христос!

    15:29 12.10.2026

  • 2 Запознат

    1 2 Отговор
    Флирт без никакво развитие = пернаментно няма да има секс с дадения човек.

    15:30 12.10.2026

  • 3 Успешен мъж

    0 2 Отговор
    В абсолютно всички сфери съм титан само с прости българки не върви работата. Къде ли е проблема? 🍾🥳🤣🤭

    Коментиран от #4

    15:31 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нищо

    0 0 Отговор
    Не пречи в България да се направи още по хубава статия на нашият Спасител!!!
    Ако онези пинтии политиците кажат че няма пари, сигурен съм, че всеки българин ще дари, за да се случи!

    15:49 12.10.2026