Христос Спасителят е открит в Рио на 12 октомври 1931 г

В дъждовния 12 октомври 1931 г. Рио де Жанейро посреща своя нов символ. На върха на Корковадо официално е открита статуята Христос Спасителят – фигура с разперени ръце, обърнати към града и залива Гуанабара.
Церемонията се провежда на планината, издигаща се на около 710 метра надморска височина. На нея присъстват президентът Жетулиу Варгас, управителят на Федералния окръг Педру Ернесту, кардинал Себастиау Леме и представители на политическия и религиозния живот на Бразилия.
Девет години работа върху Корковадо
Идеята за голям християнски монумент над Рио се появява още през XIX век, но проектът получава реален тласък през 1920-те години. Основният камък е положен през 1922 г., а строителните работи продължават до откриването през 1931 г.
Проектът е ръководен от бразилския инженер Ейтор да Силва Коща. Фигурата е създадена от френския скулптор Пол Ландовски, а лицето е изработено от румънския художник Георге Леонида. Френският инженер Албер Како участва в изчисленията на конструкцията.
Самата статуя е висока 30 метра, а осемметровият пиедестал увеличава общата височина до 38 метра. Размахът на ръцете достига около 28 метра, а теглото на монумента е приблизително 1145 тона. Конструкцията е от стоманобетон и е покрита с малки плочи от сапунен камък – материал, избран заради устойчивостта му на атмосферните условия.
Осветлението трябвало да бъде включено от Италия
Един от най-амбициозните елементи на церемонията е планираното дистанционно включване на прожекторите. Италианският изобретател Гулиелмо Маркони трябва да подаде сигнал от Италия, който да освети статуята в Рио.
Заради лошото време сигналът не работи по план. Според архивите, съхранявани от Brasiliana Fotográfica, осветлението в крайна сметка е включено на място от инженерния екип.
В телеграма до Маркони журналистът Асис Шатобриан пише:„В мига, когато осветявате паметника на Исус Христос, бразилските католици ви приветстват.“
Откриването е едновременно религиозен ритуал и национално събитие. Монументът е издигнат в период, когато католическата общност в Бразилия настоява за по-видимо присъствие на християнството в обществения живот.
От символ на Рио до световна забележителност
След откриването Христос Спасителят постепенно се превръща в най-разпознаваемия образ на Рио де Жанейро. Статуята е включена в пейзажа на града, в туристическите маршрути и в представата за самата Бразилия.
През 2007 г. тя е избрана за едно от Новите седем чудеса на света. Днес монументът остава едновременно религиозно средище, исторически паметник и място, от което посетителите виждат голяма част от Рио – от планините и тропическата гора до плажовете и залива.
Източници: aleteia.org, smithsonianmag.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калия Неонова
15:29 12.10.2026
2 Запознат
15:30 12.10.2026
3 Успешен мъж
Коментиран от #4
15:31 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нищо
Ако онези пинтии политиците кажат че няма пари, сигурен съм, че всеки българин ще дари, за да се случи!
15:49 12.10.2026