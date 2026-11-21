Бившата футболистка от националния отбор на Бразилия Габи Мораис е арестувана във Форталеза по подозрения за пране на пари за престъпната групировка Командо Вермельо. 32-годишната Мораис е задържана на 17 ноември в квартал Аероландия по време на операция „Ликвидация“, насочена срещу предполагаема мрежа за трафик на наркотици, пране на пари и дейност в престъпна организация.

На следващия ден съдът в Сеара е потвърдил задържането ѝ. Делото е изпратено към специализиран съд във Форталеза, който разглежда престъпления, свързани с организирани групи. Мораис не е осъдена, а остава разследвана по подозренията, съобщени от полицията.

Полицията разследва предполагаемо прикритие на парични потоци

Според полицията на Сеара разследваната група е откривала фирми за услуги и продажба на стоки, използвани като прикритие за реалното движение на средства, за които се предполага, че произхождат от трафик на наркотици. В рамките на операция „Ликвидация“ са изпълнени 28 заповеди за арест и 80 заповеди за обиск, изземване и запор на имущество.

До 124 милиона бразилски реала са блокирани по сметки на заподозрените, а 18 имота са поставени под съдебен запор. Полицията е иззела и превозни средства. По данни на местните власти трите едновременни операции в щата са довели общо до изпълнението на 49 заповеди за арест.

Бивша националка и играч на Интернасионал

„Идентифицирахме основното ядро на тази престъпна организация, отговорно за откриването на фирми, които са били използвани като прикритие, за да се скрие реалното финансово движение, произхождащо от трафика на наркотици“, заяви директорът на отдела за борба с прането на пари Рене Мескита.

Габи Мораис е играла за Коринтианс, Интернасионал, португалските Брага и Фамаликао, както и за американския Скай Блу. За националния отбор на Бразилия е записала четири мача. През 2026 г. тя е била футболистка на Интернасионал, но договорът ѝ е прекратен по взаимно съгласие през февруари.

При същата операция е арестуван и братът ѝ Жоао Пауло Карнейро де Мораис, известен като ЖП Лагамар. Полицията го посочва като една от предполагаемите местни фигури на Командо Вермельо в районите Лагамар и Сао Жоао до Тауапе. Конкретната роля на Габи Мораис в предполагаемата схема се изяснява в разследването, което продължава.

Източници: ge.globo.com, diariodonordeste.verdesmares.com.br, opovo.com.br