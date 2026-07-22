Хари Стайлс отмени концерт в последния момент заради мистериозен здравословен проблем

Хари Стайлс отмени насрочения си за 21 юли концерт на стадион „Морумбис“ в Сао Пауло заради неуточнен здравословен проблем, съобщиха организаторите от Live Nation Brasil броени часове преди началото на шоуто.

„С дълбоко съжаление ви информираме, че концертът на Хари Стайлс, насрочен за вторник, 21 юли 2026 г., е отменен поради здравословен проблем по време на турнето“, се посочва в официалното съобщение. Закупените билети ще бъдат възстановени чрез съответния канал за продажба.

Представител на 32-годишния изпълнител уточни, че следващият му концерт в бразилския град, планиран за 24 юли, засега остава в програмата. Притежателите на билети за отмененото шоу ще получат възможност да закупят места за следващата дата при наличност.

Не се съобщават подробности за естеството на здравословния проблем. Отмяната е част от световното турне „Together, Together“, с което Стайлс представя четвъртия си студиен албум „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ След концертите в Бразилия програмата предвижда поредица от изяви в Мексико и продължителна резиденция в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Новината идва близо месец след като певецът разтревожи публиката по време на концерт на стадион „Уембли“ в Лондон. На 26 юни той се задави с вода при изпълнение на характерен сценичен номер, падна на пода и остана легнал за няколко секунди, докато си поеме въздух. След това се изправи, поздрави зрителите и продължи програмата. Не е установена връзка между този случай и отмяната в Сао Пауло.

По време на последния концерт от рекордната си лондонска серия на 4 юли Стайлс отдаде почит на бившите си колеги от One Direction. Пред семейството на покойния Лиъм Пейн той заяви, че не би бил на сцената без подкрепата и общия път с Пейн, Найл Хоран, Луис Томлинсън и Зейн Малик.