Къде се намира най-стръмната улица в света? (СНИМКИ+ ВИДЕО)

Най-стръмната улица в света се намира в малък град в Уелс, това съобщават от Книгата с рекордите на Гинес, след като провели прецизни измервания.

Досега рекордът за най-стръмна улица принадлежеше на Нова Зеландия, но малкият крайбрежен град в Уелс отмъкна титлата под носа ѝ, пише в. Independent.

„Изпитвам съжаление за новозеландците, но по-стръмното си е по--стръмно“, заяви участник в кампанията, проведена от местната общност, след като уелският морски курорт бе обявен за града с най-стръмната улица в света.

Улица Форд Пен Лех (Ffordd Pen Llech) в морския град Харлех има градиент от 37%, потвърждават от рекордите на Гинес, като допълват, че улицата е с 2% по-стръмна от предишния рекордьор - улица Болдуин (Baldwin Street) в Дънидин, на Южния остров в Нова Зеландия.

Въпреки че повечето жители са се населили в подножието на стръмен хълм, пощенската станция и местния аптекар са на върха, което прави изкачването задължително.

Когато кандидатствали за титлата, жителите на Харлек разбрали, че Гинес има цели 10 критерия, на които трябва да отговаря улица, за да ѝ бъде присъден рекорд. Улицата трябва да е с твърда настилка и да има сгради покрай пътното платно.

