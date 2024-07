Майк - петелът, който живя 18 месеца без глава (ВИДЕО)

В началото на 40-те години едно много специално пиле влиза в аналите на историята на птицевъдството: Майк, чудотворната птица, която отказва да умре, след като е обезглавена.

Майк счупва невероятния рекорд като най-дълго оцелялото пиле без глава, след като успява да живее цели 18 месеца. Невероятната история на Майк започва на 10 септември 1945 г. във фермата на Лойд и Клара Олсън във Фрута, Колорадо.

"През 40-те много фермери допълваха дажбите си с продажба на яйца, мляко, пиле и консервиране на храна", разказва официалната страница на Майк. "Семейство Олсън не беше по-различно и подготвяше партида от 40-50 пилета за пазара. Лойд режеше глави, а Клара скубеше и почистваше пилетата."

Майк е едно от многото мъжки пилета от порода виандот, които обикалят в двора на фермата и - както се оказа - няма намерение да става ничия вечеря, защото въпреки отрязаната глава, животното живее повече от година.

Mike the Headless Chicken, aka "Miracle Mike" was an American chicken that lived for 18 months after a failed slaughter attempt in 1945.



When Mike did not die after being struck with an axe, farmer Lloyd Olsen instead decided to care for the bird. He fed it a mixture of milk… pic.twitter.com/F45Nwm99AW