Любовникът на Джордж Майкъл троши наред във вилата му

Фади Фауаз, бившото гадже на Джордж Майкъл, е бил арестуван, след като изпотрошил вилата на покойния изпълнител, нанасяйки щети за близо 6 милиона долара, съобщават британските медии.

Фауза живееше във въпросния имот в Лондон след смъртта на певеца, съобщава Mirror.

Причина за внезапния изблик на гняв, в който той разруши къщата на покойния певец, беше решението на съда, според което имотът остава в семейството на Майкъл, а Фауаз трябва да го напусне.

I wish I could tell you how cruel the world is without you, but I would upset you so much. I will never stop missing you x pic.twitter.com/Ja3CPdFxTa