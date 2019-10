Златка Райкова показа бебето и ... (СНИМКИ)

Вече втори ден ти си моят син, а аз твоята майка! Само мисълта за тебе ме кара да плача! Не знам защо?! Това ли е майчиното чувство, чудя се!? Взеха те за малко, а все едно е цял век! Не знам, защо го пиша дори, просто плача без да спирам и чакам да си пак до мен завинаги! Ти си моето дете ❤️❤️❤️ @blagogeorgiev_official Ти ме направи най-щастливата жена на света! Обичам ви безкрайно Благой и Благой ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

