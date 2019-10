Член на кралското семейство искал Уилям да зареже Кейт

Всяка клюка около британското кралско семейство винаги предизвиква огромен обществен интерес. Една такава интригуваща тема са отношенията между Кейт Мидълтън и втората съпруга на принц Чарлз – Камила Паркър.

Наскоро беше разбита дълго пазената тайна, че херцогинята на Корнуол не искала за снаха херцогинята на Кеймбридж и е имала своите сериозни основания за това.

Камила искала принц Уилям да се раздели с "милата, но скучна" Кейт, най-вече заради "обикновеното" ѝ потекло, пише The Sun, позовавайки се на Кристофър Андерсън - автор на много бестселъри и бивш редактор на Time.

Кристофър твърди, че Камила никак не се радвала на приятелката на Уилям от университета, както и че между двете дами отношенията изобщо не били прости.

Паркър-Боулс не одобрявала произхода на Кейт, който я правел "прекалено скромна", за да стане част от кралската фамилия. Въпреки че двамата изглеждали много добре заедно, Камила смятала, че Кейт е "симпатична, но прекалено скучна" за принц Уилям.

"Камила е квинтесенцията на Черната кралица. Тя се криеше в сенките в продължение на десетилетия, осъждана като интригуваща прелюбодейка, осъждана от управляващия монарх като "зла жена" и обвинена в смъртта на своята съперница и една от най-обичаните и почитани личности в света", пише Кристофър в книгата си Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne.

Той пише, че Камила изчаквала търпеливо, а през това време внимателно изграждала образа си. Тя постепенно си възвърнала репутацията, за да си осигури място до своя принц и бъдеще като следваща кралица.

Недобродушното ѝ отношение към Кейт било толкова силно, че Паркър-Боулс помолила принц Чарлз да убеди сина си да я зареже. В същото време Камила не спирала да ревнува от нарастващата популярност на младата и харесвана херцогиня и се страхувала, че двамата с Уилям могат да задминат по популярност нея и съпруга ѝ. А това в крайна сметка се случило. Проучване сред британците сочи, че Уилям е по-предпочитан наследник на трона от баща си Чарлз.

"Младата, грациозна, умна и зашеметяваща Бяла кралица, известна на всички като Кейт, плени въображението на целия свят, още преди да успее официално да заяви правата си върху сърцето на своя кралски любим", отбелязва авторът.

Въпреки че Кейт не произлизала нито от знатен род, нито имала опита на Камила, тя също се оказала необикновено търпелива и по много умел начин успяла да преживее кралските драми и придворни интриги.

"Омъжвайки се за красивия си принц и раждайки му наследници, Бялата кралица отведе съдбата на монархията далеч в бъдещето, може би дори в следващия век", отбелязва Андерсън.

Каквито и неща да са се случили в миналото, днес всичко между тях привидно е добре и двете дами често посещават публични мероприятия заедно.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се запознават в Университета на Сейнт Андрюс в Шотландия. В началото те са само приятели, а малко по-късно установяват, че не са си безразлични. На 29 април 2011 година двамата официално стават семейство.