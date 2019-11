Селена Гомес шокира с минижуп и преливащ бюст (СНИМКИ)

27-годишната актриса, певица и продуцент Селена Гомес за първи път от 2017 година насам се завърна на сцената на Американските музикални награди.

Певицата истински изненада и привлече погледите с пошло облекло, което очевидно не беше правилният за нея размер.

Любимата на младото поколение бивша изгора на Джъстин Бийбър бе заложила на ярко зелена къса рокличка, с която успя да слиса репортери, гости и звезди.

Роклята ѝ е дело на „Версаче”, но за щастие на мнозина преди края на вечерта тя смени изрязания тоалет с друг – класическа дълга черна рокля, с която излезе на сцената за да изпее хитовете си Lose you to love me и Look at her now.

След края на първото изпълнение обаче Селена захвърли черната рокля и остана по шарено боди, обсипано с камъни. От него си личеше, че коремчето на певицата е малко по-обемно от обикновено, а през последните години мълчание тя е натрупала няколко излишни килограма.

Цепката на зеления минижуп бе излишна според повечето модни критици и по чудо не се е видяло нещо, което не трябва. Но пък, ако Селена е целяла провокация, определено се е справила със задачата.

По-късно изпълнителката публикува снимка от събитието в Инстаграм и добави към нея „Хубаво е отново да съм тук. Щастлива съм”.