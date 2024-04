Селена Гомес бързо изтри разголена секси СНИМКА

Последните издадени от Селена Гомес песни явно не вълнуват феновете ѝ, колкото личния ѝ живот. Той се оказа доста по-интересен от работата ѝ.

От няколко месеца новото ѝ гадже Бени Бланко изглежда, че прави Селена особено щастлива, а покрай него тя се чувства доста уверена. Въпреки че тя не отрича, че през последните месеци е наддала някое и друго килце, това явно не я притеснява, а приятелят ѝ доста се рада на наедрелите ѝ форми.

Певицата напоследък редовно се появява на публични места в тоалети, които само подчертават пищната ѝ фигура.

Преди дни тя показа снимка, на която подозира с оскъдно бельо. Корсажът очевидно не ѝ е по размер и буквално едва удържа огромната ѝ гръд. Зърното на едната дори заплашва да се появи в кадър.

Selena Gomez!!!!! How can you be this hot??????? pic.twitter.com/KQdsuepKQg