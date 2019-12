Момичето от сиропиталището, което стана световноизвестен топмодел

Маленькая история юного дизайнера с большим сердцем 🌹 «Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день. Научи его ловить рыбу — и ты накормишь его на всю жизнь». Так говорит @rybakov_igor , и наша родительская задача, вырастить настоящих рыбаков, а не просто любителей рыбки 😜😘❤️🌹#розадобразоячистоесердце

A post shared by ZOYA KUKUSHKINA🌹 (@zoyakukushkina) on Nov 21, 2019 at 4:15am PST