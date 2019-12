Нора Недкова свали дрехите (СНИМКА)

Свалям всички бариери...А ЗНАЕШ, ЧЕ СЪМ BРЪХ, КОЙТО ТРУДНО СЕ КАТЕРИ! Не съм по мимолетните афери, но мисля изключение за теб ще се намери..🎶🎼

A post shared by Nora Nedkova (@nora_nedkova) on Dec 11, 2019 at 6:55am PST