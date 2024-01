Гола инфлуенсърка вбеси мъже във фитнес зала с "облеклото" си (ВИДЕО)

Моделът и инфлуенсърка Натали Рейнолдс проведе необичаен социален „експеримент“, като посети фитнес залата, но вместо дрехи заложи на боядисани такива върху голото ѝ тяло. Един от присъстващите мъже ясно изрази недоволството си заради вида ѝ и я помоли да си тръгне, понеже никой не може да се разхожда или тренира гол в залата.

„Ако сте без дрехи, трябва да излезете оттук“, казва посетителят на фитнес залата, на което Натали отговаря: „Облечена съм“.

Непознатият добавя, че работи в развлекателната индустрия достатъчно дълго, за да разбере какво се случва. Той също така моли да не го снимат без разрешение и тръгва към изхода.

Това кратко видео, публикувано в социалната мрежа X (преди Twitter), предизвика остри коментари от потребителите, предава Блиц.

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… 🤬 pic.twitter.com/3w85pCEEfv