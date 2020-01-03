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45-годишна майка на 4 деца засенчи миските по бански (СНИМКИ)

45-годишна майка на 4 деца засенчи миските по бански (СНИМКИ)

Феновете обсипаха телевизионната водеща с комплименти

Публикувана: 3 Януари, 2020 12:19
14 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3856
45-годишна майка на 4 деца засенчи миските по бански (СНИМКИ)
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Актрисата и ТВ и радио водеща Алла Довлатова публикува в Instagram няколко свои снимки по бански. На тях 45-годишната руска знаменитост и майката на четири деца показва стройна и стегната фигура в бански от различни видове и цветове. Тя демонстрира изключително добро настроение около басейните и тяло, на което може да завидят 20-годишни миски.

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A post shared by Алла Довлатова (@alla_dovlatova) on


Добрый вечер, друзья! Опять делюсь с Вами своими положительными эмоциями. Я получила сегодня положительные Эмоции: от таланта моей Сашеньки – доченьки, которая умеет фотографировать так, что не нужен никакой Фотошоп! Думаю а не познакомить ли её с Владимиром Широковым @vshirokov , может у неё действительно талант к фотографии? Потом я испытала положительные эмоции от Недавно купленного купальника от @vbikini_world 👍🏻! Потом, от того, что в нашем клубе @vitasport_wellnessclub открыли после профилактики уличный бассейн 👏🏻! А остальную радость я испытываю от: общения с детьми, хорошей погоды, приятных встреч в нашей баньке 🧖‍♀️...! Жить ЗДОРОВО! А Вы от чего сегодня получили положительные Эмоции? #житьздорово #бассейн #фитнес #новыйкупальник #безфильтров

A post shared by Алла Довлатова (@alla_dovlatova) on

Феновете обсипаха телевизионната водеща с комплименти. В ласкавите си оценки някои от тях отбелязаха, че е отслабнала:

"Алла, супер си !!! Сподели рецептата си за хармония ..."

"Апетитна!".

"Леле! Гледам те, слушам те и ти се възхищавам - всичко в теб е хармонично и красиво."

Отговаряйки на комплиментите, Алла Довлатова споделя, че два пъти седмично практикува йога, редовно ходи да плува в басейн и на водна аеробика.

Освен това, след последното раждане, телевизионната водеща спазва диета, разработена от специалист по хранене, специално за нея, пише jenata.blitz.bg.

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Коментар:
Коментари към статията
1 12:21
 
03.01.20
Този коментар е премахнат от модератор
Ужас
2 12:28
 
03.01.20 Отговор
Тц,тц,тц то верно , че дните са бедни на новини, ама чак пък такъв "материал". Давайте сега по една статия и за дечицата, че тези сайтове трябва да ги пълним с нещо.....

Оценка:
-1 +23

3 12:30
 
03.01.20
Този коментар е премахнат от модератор
4 12:31
 
03.01.20
Този коментар е премахнат от модератор
5 12:34
 
03.01.20
Този коментар е премахнат от модератор
mediator37
6 12:40
 
03.01.20 Отговор
Форумните диалози и мнения са по-интересни от статията.

Оценка:
-0 +6

Да всичко е вярно..!
7 12:40
 
03.01.20 Отговор
Дъртите,, засенчват,, младите и затова геровците неимоверно се увеличават...! (Ще ги засенчат бабите Яги, ама другия път..!)

Оценка:
-3 +3

KKK
8 12:43
 
03.01.20 Отговор
крокодил в лицето :)

Оценка:
-2 +5

Обичам MILF-ки
9 12:53
 
03.01.20 Отговор
Принципно МИЛФките винаги са за предпочитане, но на тази като ѝ гледам снимките не ми грабва окото, има доста какво още да се желае и откъм лице, и откъм тяло.

Оценка:
-1 +7

ето един пример
10 12:55
 
03.01.20 Отговор

До коментар #4 от "Град Козлодуй":


където не трябва да вярвам на очите си,ами на тебе

Оценка:
-1 +3

11 12:56
 
03.01.20
Този коментар е премахнат от модератор
берия
12 12:58
 
03.01.20 Отговор
Очень грозная калхозничка

Оценка:
-0 +3

Morgoth
13 13:01
 
03.01.20 Отговор
Вени, съвсем ли си загуби ума, мила? На това хората казват галено "пухкава жена", а не стройна и стегната.

Коментиран от #14


Оценка:
-1 +5

14 13:53
 
03.01.20
Този коментар е премахнат от модератор
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