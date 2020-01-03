45-годишна майка на 4 деца засенчи миските по бански (СНИМКИ)

Актрисата и ТВ и радио водеща Алла Довлатова публикува в Instagram няколко свои снимки по бански. На тях 45-годишната руска знаменитост и майката на четири деца показва стройна и стегната фигура в бански от различни видове и цветове. Тя демонстрира изключително добро настроение около басейните и тяло, на което може да завидят 20-годишни миски.

Феновете обсипаха телевизионната водеща с комплименти. В ласкавите си оценки някои от тях отбелязаха, че е отслабнала:

"Алла, супер си !!! Сподели рецептата си за хармония ..."

"Апетитна!".

"Леле! Гледам те, слушам те и ти се възхищавам - всичко в теб е хармонично и красиво."

Отговаряйки на комплиментите, Алла Довлатова споделя, че два пъти седмично практикува йога, редовно ходи да плува в басейн и на водна аеробика.

Освен това, след последното раждане, телевизионната водеща спазва диета, разработена от специалист по хранене, специално за нея, пише jenata.blitz.bg.