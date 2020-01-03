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45-годишна майка на 4 деца засенчи миските по бански (СНИМКИ)
Феновете обсипаха телевизионната водеща с комплименти
Актрисата и ТВ и радио водеща Алла Довлатова публикува в Instagram няколко свои снимки по бански. На тях 45-годишната руска знаменитост и майката на четири деца показва стройна и стегната фигура в бански от различни видове и цветове. Тя демонстрира изключително добро настроение около басейните и тяло, на което може да завидят 20-годишни миски.
Друзья! Многие сейчас придумывают варианты подарков своим любимым на Новый Год 🎄. Может быть мой рассказ кому-то пригодится. Два месяца назад, я нашла потрясающие Купальники 🩱 👙 в @vbikini_world . Но сфотографироваться в них я не решалась 🙊, худела 🙈. И вот, наконец, я осмелилась Вам их показать! Но ГЛАВНОЕ❗️я хочу рассказать, что эти купальники (немецкого бренда ) продаются в ЦУМе в три раза дороже, чем в @vbikini_world . Естественно, их не пускают в московские Торговые Центры, поэтому они продаются только в интернете и на востоке - в Балашихе и Реутове. Помимо огромного ассортимента купальников, у них потрясающее нижнее белье 🩲! Оцените сами! И порадуйтесь адекватной цене! @vbikini_world ⬅️ #подарок #подарки #нижнеебелье #купальники
Добрый вечер, друзья! Опять делюсь с Вами своими положительными эмоциями. Я получила сегодня положительные Эмоции: от таланта моей Сашеньки – доченьки, которая умеет фотографировать так, что не нужен никакой Фотошоп! Думаю а не познакомить ли её с Владимиром Широковым @vshirokov , может у неё действительно талант к фотографии? Потом я испытала положительные эмоции от Недавно купленного купальника от @vbikini_world 👍🏻! Потом, от того, что в нашем клубе @vitasport_wellnessclub открыли после профилактики уличный бассейн 👏🏻! А остальную радость я испытываю от: общения с детьми, хорошей погоды, приятных встреч в нашей баньке 🧖♀️...! Жить ЗДОРОВО! А Вы от чего сегодня получили положительные Эмоции? #житьздорово #бассейн #фитнес #новыйкупальник #безфильтров
Феновете обсипаха телевизионната водеща с комплименти. В ласкавите си оценки някои от тях отбелязаха, че е отслабнала:
"Алла, супер си !!! Сподели рецептата си за хармония ..."
"Апетитна!".
"Леле! Гледам те, слушам те и ти се възхищавам - всичко в теб е хармонично и красиво."
Отговаряйки на комплиментите, Алла Довлатова споделя, че два пъти седмично практикува йога, редовно ходи да плува в басейн и на водна аеробика.
Освен това, след последното раждане, телевизионната водеща спазва диета, разработена от специалист по хранене, специално за нея, пише jenata.blitz.bg.
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До коментар #4 от "Град Козлодуй":
където не трябва да вярвам на очите си,ами на тебе
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Коментиран от #14
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