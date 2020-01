Модел праща голи снимки ако помогнем на Австралия (СНИМКИ)

Австралийският модел Кейлън Уорд, който живее в Лос Анджелис инициира нестандартна кампания, за да помогне на родината си, която се бори с опустошителни пожари това лято.

20-годишното момиче в една от социалните платформи, че ще изпрати свои голи, интимни снимки на всеки, който дари поне 10 долара в помощ на Австралия, която се бори с невиждана огнена стихия, оставила хиляди без дом.

Kaylen Ward Use Her Nudes To Raise $100k For The Australia Wildfires How Could Anyone Not Stan Her pic.twitter.com/DFkS298i8I

Може да се каже, че начинанието на Уорд е повече от успешно, тъй като само за два дни тя успява да събере над 700 хил. долара.

Моделът добавя, че за всеки 10 дарени долара ще изпраща по една своя гола снимка. Преди да го стори обаче, мераклията трябва да ѝ представи доказателство за дарението си.

Първоначално Уорд предприема тази инициатива в Instagram, но заради политиките на поверителност на социалната мрежа, профилът ѝ там бе изтрит. Ето защо тя се пренасочи към друга социална мрежа, с по-либерална политика - Twitter.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf