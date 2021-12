Азис онемя (ВИДЕО)

Големият победител в сезон 3 на "Маскираният певец" бе Госпожицата, а под маската се криеше Виктория Георгиева. И на финал, като на финал - паднаха всички маски, а заедно с тях и тази на първия гост звезда Бухалът.

За изненада на мнозина под маската се оказа актьорът и продуцент Башар Рахал, който ловко успя да заблуди с изпълнението си "Fly Me To The Moon" на Франк Синатра панелистите.

Припомняме, че в първия сезон на шоуто в този костюм се криеше Валентин Михов. А сега Башар Рахар направо скри топката на Азис, Алекс Раева, Владо Пенев и Марта Вачкова, които така и не успяха да го разкрият.