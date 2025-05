Модел на OnlyFans влезе в болница след секс с 583 мъже за 6 часа

28-годишната Ани Найт – модел и създател на съдържание в платформата OnlyFans – разкри, че е била хоспитализирана само два дни след като завършила екстремно сексуално предизвикателство, в което е правила секс с 583 мъже в рамките на шест часа. Случаят предизвика широка полемика както в социалните мрежи, така и в медицинските среди.

На 20 май Ани сподели снимка в Instagram Story, на която позира с болнична престилка в леглото на здравно заведение. Надписът към кадъра гласи: „Явно 583 мъже за един ден не са толкова добра идея.“

Малко след това тя качи и видео от болничната стая, в което се вижда, че е свързана към апаратура за следене на жизнените показатели. В описанието с ирония написа:

„Да бъда в болница след 583-ма за ден не беше част от плановете ми за 2025-а.“

