Били Джоел отмени всичките си концерти поради сериозен здравословен проблем

Легендата на американската музика Били Джоел отмяни всички свои предстоящи концерти в Северна Америка и Великобритания, след като бе диагностициран с мозъчно заболяване, което сериозно е засегнало слуха, зрението и равновесието му, съобщава AP.

В официално изявление в Instagram, 76-годишният Джоел разкри, че страда от хидроцефалия с нормално налягане (Normal Pressure Hydrocephalus, NPH) — рядко срещано мозъчно заболяване, което според клиниката в Кливланд може да наруши функции като памет, концентрация, движение и мисловна дейност.

„Състоянието се влоши след последните сценични участия на Били, като доведе до сериозни проблеми със слуха, зрението и координацията,“ съобщава екипът на музиканта. „По предписание на лекуващите лекари, той започна специфична физиотерапия и получи категорична препоръка да прекрати сценичната си дейност за периода на възстановяване.“

В лично обръщение към феновете си Джоел заяви: „Искрено съжалявам, че ще разочаровам нашата публика. Благодаря ви за разбирането.“

“I’m sincerely sorry to disappoint our audience ... and thank you for understanding.”https://t.co/G4pRUBMLBS