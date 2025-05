Бившият барабанист на The Devil Wears Prada загина в самолетна катастрофа

Бившият барабанист на групата The Devil Wears Prada, Даниел Уилямс, загина при ужасяваща самолетна катастрофа в ранните часове на 22 май, четвъртък, в покрайнините на Сан Диего. Загинал е и музикалният агент Дейв Шапиро – основател на агенцията Sound Talent Group и собственик на Velocity Records, съобщава Billboard.

Според официална информация от Федералната авиационна администрация (FAA), самолетът се е ударил в електропровод, което е предизвикало мощен пожар. Огънят е изпепелил няколко къщи, унищожил е десетки превозни средства и наложил евакуацията на над 100 души от района. Всички шестима души на борда на самолета са загинали, но за щастие няма жертви сред жителите на района.

A famous drummer is feared to have died in the private jet crash that killed at least two people hours after he shared a photo of himself at its controls.



Daniel Williams, formerly of hugely-popular Christian metalcore band The Devil Wears Prada, filmed himself boarding the… pic.twitter.com/57CXNeQpOi