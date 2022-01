Бритни Спиърс побърка мрежата с голи СНИМКИ

Принцесата на поп музиката Бритни Спиърс реши да отбележи своята независимост от попечителството на своя баща, контролирал всеки един аспект от битието ѝ в продължение на 14 дълги години, с изключително дръзки кадри, появили се в сайтовете на редица чуждестранни издания.

На селфитата, заснети с телефона ѝ в едно от огледалата на нейния дом, които певицата сподели със своите последователи в Инстаграм, тя позира напълно гола, носейки единствено бели чорапи с дължина до средата на бедрата ѝ, както и дантелен чокър на шията, пише life.dir.bg. Въпреки дързостта си обаче, изпълнителката на "Toxic" все пак е появила известно благоприличие, прикривайки съществените части на тялото си. Така например тя е покрила гърдите си с ръка, а върху слабините си впоследствие е поставила емотикон сърце, най-вероятно за да няма повод администраторите на платформата да премахнат снимките ѝ.

Britney Spears bares all in new Instagram photos:



“Free woman energy has never felt better 🎀” pic.twitter.com/7zbz1G9mzd