Хвърлиха предмет по Ники Минаж по време на неин концерт (ВИДЕО)

Рапърката с буен нрав Ники Минаж беше замерена с хвърлен предмет по нея по време на концерта ѝ в Детройт, съобщава TMZ.

Изданието отбелязва, че когато изпълнителката започва да изпълнява песента си Starships, един от зрителите в залата се опитал да удари лицето на певицата с розов предмет. Изпълнителката успяла да се измъкне от полетелия към главата ѝ предмет, след което го вдигнала от сцената и го хвърлила обратно в залата с всички сили.

#NickiMinaj cocks back and pitches an object thrown by a concertgoer onstage at a recent show as she performed ‘Starships’ pic.twitter.com/dL3Cjs5ysQ