Израелски министър пострада в катастрофа

Твърдолинейният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир бе леко ранен в катастрофа днес и е бил откаран в болница, съобщи полицията в Израел и добави, че разследва обстоятелствата, предаде БТА.

На излъчени от израелски медии кадри се вижда как автомобилът, в който пътува Бен-Гвир, се преобръща. По-рано полицията съобщи, че 18-годишна жена е била ранена при атака с нож в Рамле в Централен Израел, югоизточно от Тел Авив, предаде ДПА. Вероятният нападател "е бил неутрализиран", добави полицията, без да уточни дали той е бил убит. Към момента няма информация за мотива за атаката.

Жертвата е била откарана в болницата с рана в горната част на тялото, съобщи израелската спасителна служба. Тя е в съзнание, но в тежко състояние. Израелският новинарски портал "Уайнет" (Ynet) съобщи, че катастрофата с Бен-Гвир е станала, докато той се връщал от мястото на атаката в град Рамле.

⚡️⚡️ In Israel, National Security Minister Itamar Ben-Gvir's car overturned in an accident while leaving the site of the terrorist attack in Ramla



Ben-Gvir is wounded and is evacuated to the hospital. The causes of the accident have not yet been reported. pic.twitter.com/EOoca9lYEx