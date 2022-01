Гладен язовец намери древно съкровище от монети

Гладен язовец, търсещ прехраната си, открил най-голямото съкровище от древни монети, намирано някога в пещери в Северна Испания, съобщи „Гардиън”.



В района на испанската община Градо, провинция Астурия, са открити 209 монети от III-V век от н.е. Някои от тях са изработени в Константинопол и Солун. Най-голямата монета тежи осем грама и съдържа 4% сребро и по всяка вероятност е сечена в Лондон.



Съкровището е открито близо до дупката на язовеца. Експертите смятат, че обилните снеговалежи по време на бурята Филомена през януари 2021 г. са принудили обитателя ѝ да копае дупка в земята в търсене на храна. Язовецът се е надявал да намери ядливи плодове или червеи, но вместо това се е натъкнал на древни монети.

