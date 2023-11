"Джеймс Уеб" и "Чандра" откриха най-старата черна дупка (СНИМКА)

Астрономи откриха най-старата черна дупка, образувана само 470 милиона години след Големия взрив, съобщава АП.

Откритието, публикувано в понеделник в „Нейчър Астрономи“, потвърждава досегашните теории, според които свръхмасивни черни дупки са съществували в зората на Вселената.

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА и рентгеновата обсерватория „Чандра“ се обединиха, за да направят наблюденията, пише БТА.

Our @NASAWebb and @ChandraXray space telescopes have discovered the most distant black hole ever seen in X-rays. Webb data shows the black hole's host galaxy is 13.2 billion light-years from Earth, when the universe was only 3% of its current age. https://t.co/zcXHGAe2PZ pic.twitter.com/W9G4R5V0vR