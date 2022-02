Френски пивовар създаде синя бира

Бирата се предлага в голямо разнообразие от цветове, а сега сред тях е и синият.

Френският пивовар създаде синя бира, използвайки водорасли, наречени спирулина. Водораслото има естествен син цвят благодарение на фикоцианина, протеинов пигмент, който абсоирбира синята светлина, съобщава Ройтерс.

"Line" е резултат от сътрудничество между фирма, която иска да популяризира водораслите като хранителна добавка, и пивоварна, стремяща се да предложи отличаващ се продукт.

De ambachtelijke brouwerij Hoppy Urban Brew uit Roubaix in het noorden van Frankrijk heeft een opmerkelijk bier gelanceerd. Het bier heeft een blauwe kleur, afkomstig van algen.



Blauw komt als kleur in de natuur weinig voor. Is dit wel een goede zet?https://t.co/i3Nda05AoS