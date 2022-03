Арестуваха пингвин в Будапеща (СНИМКИ)

Полицията в Будапеща „арестува“ млад пингвин, избягал от зоологическа градина в центъра на унгарската столица, съобщи Euronews, цитирани от Нова телевизия.

Полицаите били на работа в столицата през нощта, когато забелязали животното да се "шляе" по пътя.

От полицията съобщиха, че "бдителни хора" са им помогнали да върнат изгубения пингвин."Тъй като до Антарктида щеше да е дълъг път, ние хванахме птицата, увихме я в одеяло и я предадохме на зоопарка в Будапеща", се казва в изявление на полицията.

Due to popular demand: here's Sanyika, the penguin who escaped Budapest Zoo this morning. Despite the misleading image, he was very peaceful and totally media-ready. Apparently he was very curious and cooperative when the police caught him.#Budapest #penguin pic.twitter.com/BDE7PV9taw