Жена, изчезнала преди 13 г., се обади в полицията (ВИДЕО)

На 20 октомври 2010 г. 14-годишно момиче изчезва безследно, след като излиза за училище от дома си в Амарило, американския щат Тексас.

13 години по-късно Джесика Делгадило отново се появява, съобщава местното издание Amarillo-Globe News, позовавайки се на данни на органите на реда, предава bTV.

На 2 ноември жена се е свързала с отдел „Убийства“ на полицията, твърдейки, че е изчезналата Джесика. Може ли наистина да е така? 13 години след изчезването? Разследващите вземат ДНК проби от жената и ги изпращат за изследване. Няколко месеца по-късно резултатите показват, че това наистина е Джесика Делгадило.

