Откриха най-старата галактика, възникнала веднага след Големия взрив

Международна група астрофизици откри най-далечната галактика, формирала се непосредствено след Големия взрив. Новото, изключително откритие успя да засенчи друго скорошно откритие, това на „Еарендел“ – най-далечната единична звезда, намираща се на 12,9 милиарда светлинни години.

Галактиката, наречена HD1, е забелязана от японски астрономи с помощта на множество телескопи по целия свят. Тя се намира в съзвездието Сектант и съществува на невероятните 13,5 милиарда светлинни години от нас.

HD1 е най-старата и най-отдалечена галактика, наблюдавана досега. Тя се вижда в състоянието, в което се е намирала около 300 милиона години след Големия взрив, съобщават от пресслужбата на Центъра по астрофизика Харвард-Смитсониън (CfA). Смята се, че HD1 може да е дом на първите звезди във Вселената, известни като звезди от Популация III, които досега никога не са били наблюдавани.

Astronomers say they have discovered what appears to be the earliest and most distant galaxy ever seen. It's a reddish blob named HD1, and it was pouring out energy only 330 million years after the Big Bang.



