Подмладиха човешки кожни клетки с 30 години

Изследователи са подмладили клетките на кожата на 53-годишна жена, така че те да съответстват на тези на 23-годишна, съобщи BBC News.

Учените от университета на Кембридж смятат, че могат да направят същото и с други тъкани в тялото.

Крайната цел е да се разработят лечения за свързани с възрастта заболявания като диабет, болести на сърцето, неврологични разстройства.

Технологията е базирана върху техниките, използвани за създаването на клонираната овца Доли преди повече от 25 години.

Ръководителят на екипа професор Волф Райк се надява, че техниката в крайна сметка може да бъде използвана, за да бъдат поддържани хората по-здрави за по-дълго време, докато остаряват.

"Мечтаехме за подобно нещо. Много често срещани болести се влошават с възрастта и мисълта да помогнем на хората по този начин е супер вълнуваща", каза той.

Проф. Райк обаче подчертава, че трудът им, публикуван в списание iLife, е на много ранен етап. Той допълва, че трябва да се преодолеят няколко научни проблема, преди да се премине от лабораторията към клиниката. Райк обаче смята, че демонстрирането за първи път, че подмладяването на клетките е възможно, е важна стъпка напред.

Техниката, използвана за създаването на Доли, е опростена през 2006 г. Новият метод, наречен IPS (индуцирани плурипотентни стволови клетки) включва добавяне на химикали към възрастни клетки за около 50 дни. Това води до генетични промени, които превръщат възрастните клетки в стволови.

