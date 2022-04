Столетничка разкри необичайна тайна на дълголетието си

Жителка на САЩ отпразнува поредния си рожден ден и разкри необичайна тайна на дълголетието, съобщи WSOC-TV, цитирани от dariknews.bg.

Жозефин Гелнър е родена на 9 април 1921 г. в САЩ, но прекарва част от детството си в италианско село близо до Венеция. След завръщането си в родината тя решила да не завърши училище и отишла да работи в текстилна фабрика. По-късно жената получила работа в Ethicon, компания за медицински инструменти, и работила там до пенсионирането си през 1993 г.

Сега 101-годишната Гелнър живее в старчески дом в Тамакуа, щата Пенсилвания. Като причината за дълголетието си тя посочва нехигиеничното хранене в детството.

„Когато живеех в Италия, ние постоянно ядохме мръсотия. Картофите бяха мръсни, всички останали зеленчуци също. Не носехме обувки, имахме мръсни ръце. Изградихме имунитет към всичко!”, убедена е столетничката.

Въпреки тежкото детство, жената с умиление си спомня живота в Италия. По думите ѝ в онези дни хората са се отнасяли много по-добре един към друг и са се опитвали да помогнат на всеки, който е изпаднал в беда.

Служителите на старческия дом казаха, че Гелнър е една от най-активните обитателки и трудно могат да се справят с нея. Самата дълголетничка не се оплаква от благосъстоянието си.

„Малко хора живеят на моята възраст. Чувствам се страхотно”, каза тя.

