111-годишен британец стана най-възрастният мъж в света (ВИДЕО)

Най-възрастният жив мъж в света, 111-годишният британец Джон Тинисууд, каза, че дълголетието му е "просто късмет" и че няма специална тайна в храненето му, въпреки че обича всеки петък да хапва любимата си риба с пържени картофи, предаде Ройтерс.

Тинисууд - пенсионер от повече от половин век, наследи титлата на световен рекордьор на Гинес от 114-годишния венецуелец Хуан Висенте Перес Мора, чиято смърт беше оповестена по-рано през седмицата.

Роден през 1912 г. в Мърсисайд, Северна Англия, пенсионираният счетоводител и бивш пощенски служител Тинисууд е на 111 години и 222 дни.

На въпрос за тайната на дълголетието му той отговаря кратко: "Или живееш дълго, или живееш кратко и не можеш да направиш много по въпроса".

От Световните рекорди на Гинес казаха, че заявката на Джон Тинисууд е разгледана от техни експерти и от Групата за геронтологични изследвания (Gerontology Research Group), която съставя каталог на потвърдените "свръхстолетници" в света.

