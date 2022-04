Джони Деп: Амбър ме биеше по главата, с каквото ѝ падне

Гражданският процес между Джони Деп и Амбър Хърд, който се провежда във Вирджиния, продължава вече втора седмица. Екипът на Хърд представя Деп като партньор - насилник, който злоупотребява с наркотици и алкохол. От своя страна адвокатите на Джони Деп определят твърденията като "измама" и добре премислена стратегия за разрушаване на репутацията му, пише Нова телевизия.

Според него на моменти Амбър е ставала агресивна. "Физическото насилие беше в различни форми - хвърляне на пепелник, удари с обувка на висок ток или телефон в главата, или каквото ѝ е под ръка. В дома ми не беше безопасно. Единственото нещо, което наистина можех да направя, беше да стоя далеч от фронтовата линия", спомня си Деп.

„Преди около шест години госпожица Хърд направи някои доста неприятни и обезпокоителни неща, престъпни деяния срещу мен. Бях в пълен шок, защото тя нямаше никакви основания да се държи така. Да, имали сме спорове, но никога не съм ѝ посягал на по какъвто и да било начин, никога не съм удрял жена в живота си", каза Деп пред съда.

