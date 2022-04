Потвърдиха продължението на "Мръсни Танци"

Изминаха 35 години, откакто филмът "Мръсни танци" се появи на големия екран, а сега се подготвя продължение на този така харесван от киноманите филм, съобщи "Sky news".

Дженифър Грей, която изигра Франсис Бейби Хаусман в култовата класика потвърди, че ще участва в новия филм.

Филмовото студио "Lionsgate" обяви новината по време на представянето си на CinemaCon в Лас Вегас, според "Entertainment Weekly".

На публиката от вътрешни хора в индустрията, беше показано кратко видео, включващо кадри от оригиналния филм и глас зад кадър, обявяващ "Дженифър Грей се завръща при Келерман в следващата глава", пише life.dir.bg.

Келерман е името на летния курорт, където се развива действието в "Мръсни танци". Патрик Суейзи, който изигра учителя по танци Джони Касъл в първия филм, за съжаление почина от рак на панкреаса през 2009 г., на 57 години.

И Грей, и Суейзи можеха да танцуват, преди да бъдат избрани в първия филм, а преди това са работили заедно в екшъна "Червена зора" от 1984 г.

Оригиналът вдъхнови няколко спин-офа, включително кратък телевизионен сериал през 1988 г. и предистория от 2004 г. "Dirty Dancing: Havana Nights", в която участва Суейзи, но сюжетите нямаха много общо с оригинала.

През 2017 г. ABC продуцира телевизионен филм с участието на Абигейл Бреслин и Никол Шерцингер, но не беше добре приет.

Разбира се, никой не се доближи до повторение на касовия успех на "Мръсни танци", който достигна $64 милиона от само $6 милиона бюджет и "Оскар" за най-добра оригинална песен. Имаше и успешна сценична версия, която обиколи света.

Грей ще бъде изпълнителен продуцент на предстоящия филм, а подробности за историята не се съобщават.

stepping out of the corner and telling my story. can't wait to share it with you all in one week. get #OutOfTheCorner on the @nytimes bestseller list - preorder at https://t.co/S69qDS5fu0



thanks for fresh haircolor: @TraceyColorist, fresh trim: jerrod roberts & new specs: caddis pic.twitter.com/O2C8gR6BGH