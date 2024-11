Лупита Нионго с роля в новия филм на Кристофър Нолан

Лупита Нионго е най-новата звезда, която се присъединява към новия проект на Кристофър Нолан за игрален филм, съобщават източници на The Hollywood Reporter.

Актрисата, която за последно беше видяна в главната роля на трилъра за извънземно нашествие „ Тихо място“ от миналото лято, се присъединява към солиден списък с повиквателни, който вече включва Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей и Зендая.

Нолан е автор на сценария и режисьор на проекта, който Universal Pictures ще разпространява. Студиото е определило премиерна дата 17 юли 2026 г.

Най-новият филм на Нолан е с още по-малко подробности за сюжета от обичайното за изключително потайния режисьор. Макар, че се появиха различни спекулации за сюжета – от филм за вампири до екшън за хеликоптери - вътрешни хора твърдят, че никое предположение не се доближава до истината, пише още БГНЕС.

Lupita Nyong’o joins the cast of Christopher Nolan's upcoming film - releasing July 17, 2026.



The cast includes Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway and Zendaya.



via The Hollywood Reporter | For More Movie News: https://t.co/XuUIefThny pic.twitter.com/z1uMviOO8s