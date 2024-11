Гола и сбръчкана: Деми Мур е неразпознаваема на нови СНИМКИ

Деми Мур шокира феновете си, след като в четвъртък сподели серия от кадри от снимачната площадка на новия си филм "Субстанцията" – завладяващ хорър за тялото, който носи актуални послания и вдъхновява размисли за красотата и стареенето. Снимките, публикувани на Хелоуин, показват 61-годишната актриса в напълно нов облик, с който изглежда неузнаваема.

На фотосите Деми е с тежък грим и протези, които я превръщат в по-стара и уязвима версия на себе си – без коса, с дълбоки бръчки и обляна в кръв.

"Субстанцията" разказва историята на Елизабет Спаркъл, героинята на Деми Мур – бивша телевизионна звезда по аеробика, която е уволнена на своя 50-ти рожден ден. Отчаяна да запази младостта и славата си, Елизабет започва да си инжектира наркотик от черния пазар, наречен „Субстанцията“, който ѝ позволява да изглежда по-млада, макар и на висока цена. По-младата версия на Елизабет е изиграна от актрисата Маргарет Куали.

Филмът събра положителни отзиви от премиерата си през септември, а Деми дори спечели „Оскар“ за изпълнението си, показвайки за пореден път изключителния си талант и отдаденост. От премиерата си досега "Субстанцията" е събрал над 41 милиона долара в боксофиса, превръщайки се в хит сред феновете на хорър жанра.

В социалните мрежи Деми сподели, че е пазила тези „скъпоценни кадри“ специално за Хелоуин, придружавайки ги с надписа: „Честит Хелоуин от Елизабет Спаркъл“. Актрисата сподели и как се е почувствала, свързвайки се с героинята си, която се изправя срещу неумолимите стандарти за красота и младост. В интервю за CBS през септември Деми откровено разказва за собствените си трудности в ранните години на кариерата си. „Положих толкова голям натиск върху себе си. Постоянно ми казваха да отслабна, което беше унизително“, споделя тя, разкривайки своята емоционална уязвимост.

