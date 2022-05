Джейсън Момоа очарова с бицепси (СНИМКА)

Джейсън Момоа е на снимките в Рим за предстоящия "Fast and Furious 10: Fast X". Той беше заснет да се вози на поръчков мотор "Harley Davidson" в неделя, докато снимаше сцени за екшън филма.

42-годишният актьор беше облечен с прилепнали кожени панталони и черен потник, от който изпъкваха мускулите му, пише "Daily Mail", цитиран от life.dir.bg.

