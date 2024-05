Лили Алън иска да я погребат с телефона и вибратора ѝ

Брутално признание за интимния си живот направи известна певица. Лили Алън признава, че иска да бъде погребана с телефона си, така че никой да не вижда нейната история на търсене на интернет порно, пише "Телеграф".

38-годишната певица разкрива, че гледа „тъмно“ съдържание и ще бъде ужасена, ако някой види телефона ѝ.

В много откровен разговор Лили казва в подкаста Where There's a Will, There's a Wake, че когато умре, иска всичките ѝ електронни джаджи, включително вибратора и телефона ѝ, да бъдат положени с нея. Лили отива дори по-далеч, като допълва: „Те трябва да са в ковчега, дори мен да ме няма там“.

Хитмейкърът на The Smile, която сега е омъжена за актьора от Stranger Things Дейвид Харбър, на 49 години, планира да остави всичко на децата си, когато умре, включително таен годежен пръстен.

