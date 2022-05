Омъжиха две сестри за грешните младоженци

На двойна сватба в индийско село в щата Мадхя Прадеш две сестри бяха омъжени погрешка за младоженците заради спиране на тока, съобщи Daily Mail. По време на съвместната брачна церемония светлините внезапно изгаснаха, но свещеникът продължи церемонията и неволно объркал двойките в тъмното.



Според бащата на сестрите Рамеш Лал объркването дошло и от факта, че двете булки били облечени в сходно изглеждащи червени рокли, а и лицата им били скрити с воали. Според традицията индийските мъже също покриват лицата си с воал от цветя по време на брачната церемония. За спокойствие и щастие на младоженците по-късно грешката била коригирана.

MP | Power cut led to 'bride-groom exchange' in Aslana village, Ujjain; mistake rectified later



During the wedding on May 5, two of my daughters were wearing same bridal outfits which caused confusion. But the marriage was held with the right match: Ramesh, brides' father (09.5) pic.twitter.com/kH7Ti3okQe