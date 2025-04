Леброн Джеймс стана първият професионален спортист с кукла Кен (ВИДЕО)

Баскетболната легенда Леброн Джеймс официално влезе в историята – не с поредната титла, а с нещо далеч по-неочаквано. Той стана първият професионален мъжки атлет, чието лице и образ вдъхновиха създаването на кукла Кен от емблематичната серия на Mattel, съобщава АП.

Играчката бе представена в сряда като част от новата инициатива на компанията „Kenbassador“ – поредица, чиято цел е да представи Кен в нова светлина чрез личности, които са пример за подражание. Миналата година от Mattel лансираха девет кукли Barbie, вдъхновени от известни спортистки, сред които и звездата на тениса Винъс Уилямс.

„Като дете имах щастието да имам примери за подражание, които ми показаха какво може да се постигне с труд и отдаденост. Сега, като възрастен, осъзнавам колко е важно младите хора да имат позитивни фигури, към които да се стремят. Затова за мен е чест да си партнирам с Barbie за създаването на тази кукла Kenbassador. Това е начин да отбележим силното влияние на вдъхновяващите личности върху младото поколение“, заяви Леброн Джеймс.

Куклата е издържана в типичния за Леброн стил: носи слънчеви очила, слушалки и синьо-бяло колежанско яке с инициали „LJ“ върху гърдите, номер 23 на ръкава, както и емблеми на щата Охайо и корона – препратка към прякора му "Краля". На гърба е изписано името му, а под него – посланието „Just a kid from Akron“ (Просто едно момче от Акрън). Тениската му е с надпис „We Are Family“ – послание от фондацията LeBron James Family Foundation. А маратонките? Разбира се – Nike, син цвят.

The LeBron James 'Kenbassador' doll, produced in partnership with the LeBron James Family Foundation, marks a milestone in Ken's 65-year history pic.twitter.com/qKPHp4OGQ5