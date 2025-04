Майка размени дъщеря си за... маймуна

Приемна майка е обвинена, че е дала осиновената си дъщеря на непознат в замяна на маймуна, която да добави към колекцията си от екзотични домашни любимци.

70-годишната Бренда Дойч е изправена пред обвинения в малтретиране и застрашаване на деца след обвинения, че е разменила младо момиче за примат в Тексас, пише Daily Star, предава "Телеграф".

Дойч от Мисури е била приемна майка или осиновителка на приблизително 200 деца повече от десетилетие и прокурорът Майк Ууд разкри, че някои от тези деца, включително момичето, за което се твърди, че е разменено в Тексас, са претърпели физически и емоционални наранявания.

