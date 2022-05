Стюардеса обвини Илон Мъск в сексуална злоупотреба

Стюардеса, работеща за компанията SpaceX, обвини изпълнителния директор на компанията Илон Мъск в това, че се е разголил пред нея и ѝ предложил да правят секс. Случката е станала през 2016 г.

Стюардесата е работила по договор за SpaceX на самолет на компанията, когато Мъск си показал еректиралия пенис пред нея, разтъркал крака ѝ и предложил да ѝ купи кон в замяна на еротичен масаж, съобщава Business Insider, цитиран от БЛИЦ. Според информация на изданието, компанията платила на жената 250 000 долара в споразумение за обезщетение след иск за сексуална злоупотреба.

Business Insider посочва, че инцидентът е описан в декларация, подписана от приятел на стюардесата и подготвен в подкрепа на нейния иск. Подробностите в историята са извлечени от декларацията, както и други документи, включително кореспонденция и други записи, които въпросният приятел показал на изданието.

Илон Мъск отрече твърденията и ги нарече „напълно неверни”.

„Атаките срещу мен трябва да се гледат през политическа призма. Това е по техния стандартен (презрян) учебник, но нищо няма да ме откаже от борбата за добро бъдеще и вашето право на свободно слово”, заяви той в Туитър.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech