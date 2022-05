Илон Мъск с коментар за съдебната битка между Джони Деп и Амбър Хърд (СНИМКА)

Докато всички са в трепетно очакване на развръзката по делото на Джони Деп и Амбър Хърд, по казуса най-накрая се изказа Илон Мъск. Припомняме, че актрисата имаше отношения с най-богатия човек на Земята малко след раздялата си с Карибския пират. Джони Деп дори твърди, че е имало застъпване между двете връзки.

Въпреки че почти никой не очакваше Мъск да коментира съдебната битка, в която за момента превес взима Деп, той най-накрая наруши мълчанието си, за да обяви единствено: “Надявам се да продължат напред. Всеки един от тях е невероятен.” Коментарът е в отговор на пост на друг човек в Туитър.

I hope they both move on. At their best, they are each incredible.