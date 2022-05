Уволнен англичанин изгледал над 1000 филма

По време на блокирането някои от нас си намериха нови хобита, други започнаха да четат малко повече, а трети се отдадоха на гледането на сериали и филми, които отдавна бяха в списъка им за гледане и не намираха време за тях.



Последното занимание изглежда е било взето много насериозно от един фанатичен кинаджия, който е преминал през локдауна, гледайки повече от 1000 филма, съобщава Би Би Си, цитирана от БГНЕС.



Това е Фил Уотс от Съмърсет, Англия, който, след като загубил работата си, решил да се посвети на това, което обича повече от всичко, а именно киното. Уотс работел във фабрика за дървен материал и бил уволнен през януари 2021 г. Именно тогава той започва да гледа филми нонстоп, достигайки до 7 прожекции на ден. До пролетта на 2021 г. Уотс изгледал около 300-400 филма. "Трябваше да си водя бележки, иначе забравях какво съм видял", коментира той.

