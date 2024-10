Актьор от "Междузвездни войни" излезе от психиатрия след лечение на шизофрения (СНИМКИ)

Актьорът Джейк Лойд, изиграл култовата роля на малкия Анакин Скайуокър в "Междузвездни войни", се появи за пръв път от година насам в публичното пространство през изминалите дни. Кино звездата, която отдавна се оттегли от Холивуд, постъпи за няколко месеца в психиатрична клиника, лекувайки шизофрения, като от влизането му в болничното заведение никой не го бе виждал публично.

Пенсионираният актьор бе сниман да се разхожда из Лос Анджелис, където посети местна фитнес зала, пушейки след нея вейп и пиейки протеинов шейк, пише Телеграф, позовавайки се на TMZ.

Това е първата публична поява на детската холивудска звезда, като през март 2024 г. майка му Лиза Лойд разкри, че синът ѝ е в края на своето лечение в психиатрично заведение. Актьорът бе диагностициран с шизофрения още през 2008 г., когато се наложи да влезе в болница за 18 месеца.

Джейк, който изгрява на големия екран с „Междузвездни войни: Епизод I – Скритата заплаха“ през 1999 г., бе хоспирализиран през 2023 г., след като получи психиатричен срив на магистрала в САЩ, спирайки автомобила си по средата на пътя.

Майка му имаше обнадеждаваща информация за Джейк тази пролет, когато каза, че той „се справя много по-добре“ с лечението, отбелязвайки, че синът ѝ се държи все повече като стария Джейк. Тя добави, че „той общува по-добре с хората и става все по-социален, което е наистина хубаво."

Лиза обаче посочи тогава, че на Джейк му остават няколко месеца от лечението, което очевидно е приключило наскоро.

Jake Lloyd is beginning to show remarkable improvement in his mental health after being in a rehabilitation facility for 10 months.



He is still a Star Wars fan and watched ‘AHSOKA’. Lloyd even got a Ahsoka action figure for his birthday.



(Source: https://t.co/0PgBs9jTFP) pic.twitter.com/hYvcP0tJE6