Почина съосновател на групата Bon Jovi

Съоснователят на рокгрупата Bon Jovi - басистът Алек Джон Съч, е починал на 71-годишна възраст, съобщи TMZ, цитирани от segabg.com. Причината за смъртта на музиканта засега не е обявена.

Алек Джон Съч е свирил с Bon Jovi от 1983 до 1994 г., в годините на най-големия им разцвет. Той внася творческия си принос за хитове като Livin 'On a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive, Bad Medicine и Keep the Faith, наред с много други. Музикантът никога публично не е обяснявал причината за напускането си през 1994-та след излизането на албума Cross Road. Предполага се, че може би това е падането му с мотоциклет по време на записите за албума Keep The Fait, при което сериозна наранява мишницата си и на концерти непрекъснато трябва да търси удобно положение за ръката си, за да свири на инструмента без болка. Това го води до депресия и прекаляване с алкохола, като дори се е налагало колегите му да го отстраняват от сцената. Съч отново се присъединява към групата през 2018-а за церемонията по въвеждането ѝ в Залата на славата на рокендрола в Кливлънд, Охайо.

В неделя Джон Бон Джоуви написа в социалните мрежи: „Алек беше оригинал. Като член основател на Bon Jovi, той беше неразделна част от формирането на групата“. Фронтменът добавя, че Алек е бил до голяма степен причина групата да се събере – бил е приятел с Тико Торес и Ричи Самбора, като по онова време е запознал всички един с друг.

Бон Джоуви споделя още, че спомените за Алек предизвикват усмивка на лицето му и сълзи в очите му.

Алек Джон Съч е роден в щата Ню Йорк, но е от унгарски произход и истинското му име е Елек Янош Сюч.

Групата Bon Jovi, основана през 1983 г. в Ню Джърси, носи името на лидера и вокалист Джон Бон Джоуви. Дискографията на формацията включва 15 студийни албума, последният от които е издаден през 2020 г.