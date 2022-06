Една легенда на 80: Пол Маккартни отпразнува рождения си ден със Спрингстийн и 60 000 приятели

Пол Маккартни отбеляза 80-ия си рожден ден с концерт в Ню Джърси в четвъртък, на който го поздравиха негови известни приятели и 60 000 фена, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Подобно на няколко други представители на поколението с мотото "надявам се да умра, преди да остарея", сред които Боб Дилън, "Ролинг стоунс" и бившия бийтъл Ринго Стар, Маккартни продължава да работи и да изнася концерти.

"Той притежава младежка буйност, която е неостаряваща", казва Боб Спиц, биограф на "Бийтълс". "Все още има нещо от това 21-годишно момче, което прозира във всичките му изпълнения.

Не може да се отрече обаче, че времето му се е отразило. Гласът му не е същият, трудно достига високите тонове, показа краткото му турне в САЩ. Но публиката му прощава това и е убедена, че той още има какво да предложи.

Спрингстийн се присъедини на сцената към Пол Маккартни на стадион "Метлайф" в Ист Ръдърфорд, Ню Джърси, в четвъртък, а публиката спонтанно изпя "Happy Birthday"', още преди Джон Бон Джоуви да извади букет от балони по време на биса.

За да отбележи рождения ден на легендарния музикант, блогът Стереогъм покани 80 артисти да изберат любимата си песен на Маккартни и изборът беше много разнообразен - от парчето отпреди "Бийтълс" "In Spite of All the Danger'' от 1958 г. до песента му с Риана и Кание Уест от 2016 г. "FourFiveSeconds''.

Дейвид Кросби и Дан Ауербах от "Блек кийс" заложиха на "Eleanor Rigby''. Шоуменът Уейн Койн от "Флейминг липс" избра "Magical Mystery Tour". Стив Ърл предпочете "Every Night'', а Джо Елиът от "Деф Лепард" - "Little Lamb Dragonfly".

Мнозина отбелязаха, че е несправедливо да се избира само една песен.

Една от централните улици на Ливърпул "Матю стрийт", където е бил клубът, в който са се изявявали "Бийтълс" от 1961 г. до 1963 г., е преименувана на "Маккартни стрийт, предаде ТАСС.

Според списание "Ролинг стоун" група "Бийтълс" е на първо място в класацията на най-великите изпълнители на всички времена. Рокгрупата от Ливърпул е най-успешната в историята с над 600 милиона продадени копия от плочите ѝ. "Бийтълс" води по брой песни, заели първо място в класациите, както във Великобритания, така и в САЩ. Тя печели 10 награди "Грами", а списание "Тайм" включи музикантите от нея сред най-влиятелните личности на 20-ти век.

"Бийтълс" просъществува от 1960 до 1970 г., след което се разпада и всеки от членовете ѝ започва солова кариера. От тях Маккартни и 81-годишният барабанист Ринго Стар все още работят. Джон Ленън беше застрелян през 1980 г. в Ню Йорк, а Джордж Харисън почина през 2001 г. от рак.