Тв водещ накарал Виктория Бекъм да се качи на кантар в ефир (ВИДЕО)

В интервю за предстоящия брой на австралийския Vogue, бившата членка на момичешката банда Спайс гърлс си спомня за участието си в шоуто на британския телевизионен водещ Крис Евънс "TFI Friday" през 90-те години на миналия век, когато комикът я накарал в предаване на живо да се качи на кантара, съобщи “Дейли мейл”, цитиран от БГНЕС.

По време на участието си в шоуто през 1999 г. Евънс направи комплимент на Бекъм, че изглежда "фантастично" след раждането на Бруклин, преди да я попита как е успяла да влезе отново във форма.



След като Пош Спайс сподели, че не е тренирала, Евънс я попита: "Върна ли се теглото ти в норма?". В отговор Бекъм каза, че е така, но Евънс попита дали може да "провери".



Тогава той извадил кантар и шеговито насърчи сегашната майка на четири деца да се претегли. "Осем камъка не е никак зле, нали?" - каза Еванс. За сведение: осем камъка са приблизително 50 килограма.



Бекъм спомена за инцидента в ефир, докато говореше с Vogue Австралия, като каза: "Преди много години участвах в телевизионно предаване с Крис Евънс, а аз тъкмо бях родила Бруклин и след това отслабнах много".



Модната дизайнерка каза, че майка ѝ също е отслабнала след раждането, като отбеляза, че "това не означава, че имаш хранително разстройство".



"И той ме накара да застана на кантара, за да ме претеглят", продължи тя. "Можете ли да си представите това да се случи в днешно време?”

Бекъм също така разказа колко много медиите са се фокусирали върху теглото и външния ѝ вид по онова време.

