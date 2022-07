ВИДЕО със злополучното първо предложение за брак събра повече от 3,5 милиона гледани в TikTok

Британец решил да предложи на любимата си край езеро, но изпуснал годежния пръстен във водата, докато приятели ги снимали, съобщава Mirror, цитиран от БГНЕС.

26-годишният Рос Бамбър се запознава с 23-годишната си годеница Гери Ашфорт преди пет години, докато двамата работели заедно в старчески дом.

Мъжът се канел да коленичи пред любимата си и да я попита дали иска да стане негова съпруга, но нещата не се развили по план. Когато отворил калъфа, пръстенът изпаднал през пролука в настилката и се търкулнал във водата. "Кажи ми, че това не е това, което си мислех, че е" - изпъшкала Ашфорт, закривайки очите си с ръце. Бамбер бързо се ориентирал и импровизирал с друг пръстен, който вече бил на пръста ѝ. Жената отвърнала с "да".

На следващия ден двойката купила друг пръстен. След това те се върнали на същото място, където повторили сцената, но този път без да изпускат бижуто.



Британецът каза, че все още се надява да намери първия пръстен, който струва почти хиляда паунда. "Говорих със собственика на езерото и той каза, че ще се радва да ни помогне да намерим пръстена. Гери беше много разстроена от случилото се”, сподели Бамбър.

dude was in the middle of proposing to his girl then dropped the $1,200 engagement ring into a lake i'm dead



no they didn't find it pic.twitter.com/JQk3FqSs63